Roman voor Herman Brusselmans: 65-jarige schrijver vader geworden van zoontje

In juli vorig jaar werd bekend dat Lena, de 34 jaar jongere vriendin van Brusselmans, in verwachting was van hun eerste kindje. Het koppel maakte er geen geheim van dat het een kinderwens had. ,,M’n eerste vrouw raakte niet zwanger, echtgenote nummer twee wou beslist geen kinderen. Maar Lena is een stuk jonger en wil wel graag mama worden’’, zei Brusselmans eerder.



De naam en het geslacht van het kindje komen niet als een verrassing. In eerdere interviews maakte Brusselmans al duidelijk dat hij vader ging worden van een zoontje. Uiteindelijk maakte de auteur ook al de naam van zijn kleine spruit bekend.