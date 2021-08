Romana verlaat plots B&B van Bert: ‘De autorit met jou en Gwen was een hel’

Gisteren stemden 715.000 mensen op RTL4 af om te zien hoe Romana Bert apart nam tijdens een wandeling met de hond. Terwijl er een treurig achtergrondmuziekje werd ingezet, gaf ze toe dat ze het ‘heel leuk had gehad’ maar dat het echt tijd was om te gaan. ,,Een kroegmaatje ben je zeker’', klonk er uit Berts nerveuze mond. ,,Ja, dat ken ik nu wel. Maar ik hoop dat je de liefde van je leven vindt’', aldus Romana. Al snel wordt duidelijk dat er meer speelt dan enkel haar gevoelens. Nieuwkomer Gwen, die het hart van Bert hoopt te veroveren met strakke T-shirtjes met Franse oneliners, blijkt Romana tot op het bot te irriteren. ,,Ik kan er niet zo goed tegen. Het gegiechel, het ge-emmer. Ik heb er geen zin in om ertussen te zitten. Hoe jij erop inspeelt, dat is allemaal prima en jouw ding, prima. Maar de autorit met jou en haar was voor mij een hel. Ik kan er totaal niet tegen. Dus ik geef jou alle vrijheid en ruimte jouw ding te doen.’’



Romana denkt dat Gwen Berts vrouw kan worden, maar de B&B-eigenaar heeft zijn twijfels. Dat zijn ‘muts’ haar spullen pakt, vindt hij helemaal niets. ,,Ik voel een brok in mijn keel, ze was gewoon mijn mattie.’’