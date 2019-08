Romee heeft een stranddagje en Jessie Jazz stoeit met een paard

Eva Jinek nodigt haar ex Freek Vonk uit om te praten over katten

15:24 Eva Jinek en Freek Vonk worden vanavond in de talkshow van de presentatrice weer herenigd. Haar ex-partner komt langs om te vertellen over katten naar aanleiding van Internationale Kattendag. Het is de eerste keer dat de bekende bioloog in het praatprogramma van zijn ex-geliefde verschijnt.