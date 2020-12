Romee Strijd deelt borstvoedingsfoto van kersverse dochtertje Mint

update / video Paul de Leeuw ontroert Rotterdam­mers met nummer over de stilte in de stad

3 december Paul de Leeuw ontroert talloze Rotterdammers met een nummer over de stilte in de stad tijdens de coronacrisis. Het nummer is geschreven door Peter Groenendijk, die eerder de hit ‘k Heb je lief’ componeerde voor de zanger. Paul de Leeuw zingt dit keer over de Zwaan, Delfshaven en de kade langs de Maas. ,,Wat blijf je toch prachtig, al ligt alles plat. Het is stil in de straten in mijn Rotterdam.’’