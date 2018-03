Romy Boomsma: Bevallen is een van mijn grootste lessen in loslaten

Volgens Romy, die in februari 2016 moeder werd van dochter Bobby Jo, is bevallen een van de grootste lessen in loslaten die ze heeft geleerd. ,,En vertrouwen hebben in je lichaam. Dat loslaten leer ik sinds ze geboren zijn elke dag een beetje en vind ik een van de moeilijkste dingen aan het moederschap. Dat vertrouwen is gebleven, want man, wat zijn wij vrouwen sterk.''

De Amsterdamse vindt dat bevallen niet gezien moet worden als een angst. ,,Mijn bevallingen zijn de meest wonderlijke ervaringen die ik ooit heb mogen meemaken. Absoluut pijnlijk en intens, en tijdens het bevallen riep ik meer dan eens dat ik niet meer wilde, maar tegelijkertijd heb ik me nooit krachtiger gevoeld.''



,,Met een kunstverlossing of een keizersnede, totaal volgens plan of juist absoluut niet. Vaak hoor je vooral de negatieve of traumatische beval verhalen, en is wat blijft hangen vaak hoe ontzettend pijnlijk het wel niet moet zijn, waardoor er van te voren en van jongs af aan een enorme angst gecreëerd wordt, en dat blijft sluimeren.''

Onzekerheid

De geboorte van Bobby Jo ging voor de Boomsma's niet zoals gepland. De bevalling duurde 24 uur en schoot niet op: na twee uur was er amper een centimeter bijgekomen, terwijl de weeën wel steeds heftiger werden. ,,Ik merkte dat ik het spannender begon te vinden. De onzekerheid vooral ook, of dit nu inderdaad het begin was, of dat er misschien iets anders aan de hand kon zijn. (…). Ik was zelf geneigd geen enkel risico te nemen. Wat als het iets anders was?'', blikte Arie er later op terug.

De komst van Mozes liep een stuk soepeler. Hij kwam in zeven uur ter wereld.

