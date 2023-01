Romy maakt jaloers met bikinifoto en Chantals haar is ontploft

AVROTROS volgt Steven Kazàn in reis naar goochel­show in Las Vegas

In een nieuwe serie van AVROTROS worden goochelaar Steven Kazàn en zijn vrouw, manager en assistente Jamie gevolgd als zij hun droom om op te treden in Las Vegas najagen. De zesdelige komische scripted realityserie Steven en Jamie Kazàn - Road to Vegas is vanaf 14 januari op NPO Zapp te zien, maakte AVROTROS vandaag bekend.

