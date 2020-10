Romy staat doodsangsten uit voor badpakfoto en Loiza brengt ode aan ouders

Brad Pitt ontkent vrouw te kennen die hem aanklaagt voor oplichting

9 oktober Brad Pitt wordt aangeklaagd door een vrouw, die claimt gepaaid te zijn door hem met praatjes over een eventueel huwelijk. De vrouw eist nu een schadevergoeding van ruim 85.000 euro, maar advocaten van de acteur zeggen dat ze is opgelicht door een online scammer die deed alsof hij Pitt was. Dit meldt Page Six.