Ron Brandsteder: ‘Tv is niet meer culinair’

,,En nee, dit is géén schaamteloze kopie van We Zijn Er Bijna met Martine van Os’’, wil Brandsteder direct kwijt. ,,Ónze deelnemers slapen ineens met wildvreemde mensen in een tent. En het zijn geen bejaarden. Het is eerder een soort Expeditie Robinson met minder obstakels. Het was een prachtig avontuur en uit sociaal oogpunt een boeiend groepsproces. In het begin ontstonden ruzies, bij het afscheid vloeiden er traantjes.’’



Nichezender ONS (kanaal 50 bij Ziggo, 89 bij KPN) heeft niet bepaald het bereik van Omroep MAX, maar dat deert Brandsteder – die overigens op NPO Radio 5 wel te horen is bij MAX - niet. ,,Ik heb genoeg grote zenders mogen bespelen en geniet van alle mooie herinneringen. Roem vervliegt snel, veel mensen weten niet wie ik ben. Ik ben laatst door de overheid gevraagd iets te doen met een campagne voor valpreventie bij ouderen. Leuk, die groep kent me tenminste nog.’’



Begin dit decennium was Brandsteder nog te zien in kortstondige revivals van de klassiekers Wie van de Drie en De Showbizzquiz. Beide titels scoorden magere kijkcijfers. ,,Als mensen terugblikken op de tijd waarin ze oorspronkelijk werden uitgezonden, hebben ze het niet over de programma’s zelf, maar vooral over het gevoel van toen. Met cola, chips en natte haartjes op de bank. Nostalgie maak je vaak mooier dan het eigenlijk is.’’