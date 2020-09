Ron Brandsteder verrast André van Duin met Media Oeuvre Award

Al meer dan 55 jaar is André van Duin actief in de media. Hiermee heeft hij niet alleen één van de langstlopende carrières in omroepland op zijn naam staan, maar weet hij zichzelf ook continu succesvol opnieuw uit te vinden. Hierdoor behoort hij tot één van de grootste mediaprofessionals uit de Nederlandse omroepgeschiedenis, oordeelt het vakblad. Ron Brandsteder vult aan: ,,Je krijgt deze prijs ook, omdat je een heel fijn karakter hebt. Je hebt de gunfactor. Je bent naast een goede vriend, vooral een groot artiest. Meerdere generaties zijn getuige geweest van jouw veelzijdige carrière, die al een halve eeuw beslaat.”

Juryrapport

In het juryrapport valt te lezen: ‘André van Duin, is een groots volkskomiek, maar heeft ook zijn strepen ruimschoots verdiend als revueartiest, zanger, acteur, regisseur, presentator, tekstschrijver, radio- en tv-programmamaker. Naast zijn zeer succesvolle televisiecarrière is zijn radioprogramma Dik Voormekaar Show vorig jaar verkozen tot het beste van 100 jaar radio en heeft hij tientallen hits in de Top 40 gehad. Eén van Nederlands grootste mediapersoonlijkheden heeft de Media Oeuvre Award dik verdiend.’



Jurylid Richard Otto vindt het zeer vanzelfsprekend dat André van Duin deze ereprijs ontvangt. ,,Ook in komend tv-seizoen heeft Van Duin nog steeds een prominente rol. In deze bloedhete zomer wist hij met Janny van der Heijden nog hoge kijkcijfers te scoren met zijn MAX-programma Denkend aan Holland. Ondanks zijn 73 jaar is deze levende tv-legende nog lang niet in de herfst van zijn carrière. Dit is ook overduidelijk te zien te zien aan zijn maar liefst drie nominaties voor de Televizier Ring 2020!’