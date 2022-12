Ron Fresen trapt nieuw seizoen Slimste mens af

Met video Meilandjes openen bed and breakfast ‘Code Rosé’ in Noordwijk: ‘We gaan het heel anders doen’

De realityfamilie Meiland gaat haar onlangs aangekochte pension in Noordwijk grondig verbouwen en daarna openen voor publiek als bed and breakfast. De bestaande naam Pension Kristina gaat van de gevel en maakt plaats voor ‘Pension Rosé’. ,,We gaan het heel anders aanpakken dan in Frankrijk’’, zegt Erica Meiland tegen deze site.

9 december