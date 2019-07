Ronald de Boer neemt het op voor Qatar: ‘In Nederland gaan ook dingen fout’

Ronald de Boer kende een succesvolle voetbalcarrière die hem onder meer bij Ajax, Barcelona en Glasgow Rangers bracht. In zijn nadagen ging hij aan de slag in de zandbak in Qatar. Sindsdien heeft de oud-voetballer een voorliefde voor het kleine oliestaatje aan de Perzische golf. Hij werd ambassadeur van het veelbesproken WK-bid van het Arabische emiraat. Qatar kreeg het WK toegewezen, maar er volgden flink wat kritiek en onderzoeken. De geldstromen zouden niet kloppen en het WK moet in de winter plaatsvinden. Ook werden regelmatig de mensenrechten aangehaald, omdat bij de bouw van stadions gebruik zou worden gemaakt van slaven. Volgens De Boer valt het allemaal wel mee. ,,In Qatar gaan een heleboel dingen fout, dat weet ik. Maar dat gaat in Nederland ook. Dat we wel eens denken van hoe hebben we dat kunnen laten gebeuren”, stelde hij gisteravond bij Özcan Akyol. ,,Ik zeg het gechargeerd natuurlijk. Maar Qatar gaat ongelooflijk snel en ze hebben een ambitie. Zij hebben een van de grootste gasbellen ter wereld. Er zitten daar mensen aan de macht die heel snel moderniseren en mee willen. Als je opeens van kamelen in Ferrari ‘s gaat rijden, dan ga je ongelukken maken.”

Meer verdienen

Als Akyol hem de mensenrechtenkwesties en de slavernij voorlegt, countert De Boer: ,,Dat is ook weer iets. Ik heb mensen daar gezien uit Nepal, die willen niet terug naar hun land. Omdat ze in Qatar zes keer meer verdienen dan in Nepal. En dan zou ik tegen hen moeten zeggen: je wordt slecht behandeld, je moet terug naar je land. Ga dat maar uitleggen. Dat kortzichtige werkt niet.”



Volgens de oud-voetballer, die tegenwoordig bij FOX Sports als analist te zien is, is het juist goed dat mensen zoals hij daar aanwezig zijn en zich bij de machthebbers uitspreken. Maar doet hij dat ook? ,,Zeker wel, honderd procent! Het is goed dat wij duidelijk maken dat er wat aan gedaan moet worden. Als je je kop in het zand steekt, gaan zij het ook niet leren. Ik heb de Qatarese koninklijke familie daar meegemaakt, zeker ook als ambassadeur van het WK-bid, die mensen willen er echt wat van maken. Anders krijg je het WK niet.”



De Boer vindt dat je niet op elke slak zout moet leggen. ,,Misschien zit ik nu wel op een bank waar heel veel Chinese kinderen aan hebben gewerkt. In China gebeuren dingen, in India ook en je kan er altijd wel wat vinden. Dat er dingen fouten gaan in Qatar, dat is zo. Daarom zijn wij er ook om te zeggen dat gaat niet goed daar.”



Hij is in elk geval blij dat het WK voetbal die kant opgaat en verwacht er veel van. ,,De Arabische wereld is gek op voetbal. We moeten niet denken dat als we die wedstrijden in Qatar hebben dat er geen mensen komen.”