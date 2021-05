Ronald is jaar na Boer zoekt Vrouw nog gekker op zijn Eveline: ‘Laat ze maar lekker praten’

Op de ruim 200 koeien tellende melkveehouderij van Ronald, loopt sinds februari een nieuwe bewoonster over het erf. De kersverse liefde van de boer heeft haar leven in de Randstad ingeruild voor het rustigere leven in het oosten. ,,De reistijd was veel te lang. Het duurt zo twee uur voordat je naar Rijswijk bent gekacheld. Dat is elk weekend niet te doen”, vertelt Ronald.