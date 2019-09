Ronald Molendijk was in RTL Boulevard tegenover zanger Dotan net een kwijlend hondje

André Hazes slaat terug: Ik heb Monique niet bedrogen

8:09 André Hazes is de roddels rond zijn relatiecrisis spuugzat. Hij reageert op Instagram fel op de verhalen over vreemdgaan die de boulevardbladen de afgelopen weken brengen. ‘Mijn zoon leest later dingen over zijn vader die niet waar zijn, en niet eens in de buurt van de waarheid liggen.’