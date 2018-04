Rondé wint Schaal van Rigter

De band Rondé heeft de Schaal van Rigter 2018 gewonnen, dat is de 3FM Award voor de meest gedraaide Nederlandse track. Rondé kreeg de prijs voor het nummer Naturally. 3FM-dj Domien Verschuuren reikte de onderscheiding donderdagochtend uit in zijn radioshow.

De Schaal van Rigter is vernoemd naar voormalig 3FM-dj Wim Rigter die veertien jaar geleden overleed. Eerdere winnaars van de Schaal van Rigter zijn onder anderen Chef'Special (2017), Douwe Bob (2016), Mr. Probz (2014) en Miss Montreal (2012).

Het winnen van de award kwam als een grote verrassing voor de band. De muzikanten waren te gast in de show van Verschuuren en speelden een muziekquiz, waarbij de laatste vraag luidde: welke band won in 2018 de Schaal van Rigter. "Wat vet! What the fuck?! Dit is echt heel nice...", heel veel meer kon zangeres Rikki direct na het verlossende antwoord op de laatste quizvraag niet uitbrengen.

Nieuw jasje

Rondé werd in 2014 op de Herman Brood Academie gevormd rond zangeres Rikki Borgelt. De debuutsingle Run kwam in oktober van datzelfde jaar uit. Met deze single wordt de band uit Utrecht uitgeroepen tot 3FM Talent. Nog diezelfde maand werd de track uitgeroepen tot 3FM Megahit. In 2015 wint Rondé de 3FM Talent Award. Niet veel later riepen de 3FM-dj's ook hun derde single We Are One uit tot 3FM Megahit.

De Schaal van Rigter is traditiegetrouw de eerste 3FM Award die wordt uitgereikt. De overige muziekprijzen worden op woensdag 5 september uitgedeeld in de AFAS Live in Amsterdam. Domien: ,,Deze editie van de 3FM Awards krijgt een nieuw jasje. Het wordt een grote, spetterende liveshow in de AFAS Live met optredens van grote artiesten en alles wat een toffe awardshow moet hebben. Aan het einde van het festivalseizoen, maar nog voor de start van het clubseizoen, maken we bekend welke Nederlandse artiesten, bands en dj's door hun fans worden beloond met een 3FM Award.''

Rondé verzorgt een van de optredens tijdens de awardshow. 3FM maakt de rest van de line-up binnenkort bekend. De kaartverkoop voor de show is begonnen.