Ronnie Flex en prinses Beatrix genomineerd voor titel Dom Bontje

De anti-bontorganisatie hoopt BN'ers te ontmoedigen zich in dierenpelzen te hullen, omdat zij een voorbeeldfunctie hebben. Daarom informeert de stichting de genomineerden uitgebreid over de dieronvriendelijke praktijken achter bont. En dat heeft vaak effect. Actrice Halina Reijn droeg ook bont en is , nadat ze daarop was aangesproken door de organisatie, niet meer met bont gezien. Zelf zei ze daarover: ,,Het is het misschien verstandig de strijdbijl met de spoken uit mijn verleden te begraven en te kiezen voor een beter leven. Voor mens en dier.”

Ook realityster en oud-pornoster Bobbi Eden reageerde geschrokken toen ze ooit door Bont voor Dieren was genomineerd. ,,Ik had een jas met bontkraag, maar ik heb niet goed nagedacht over waar het bont vandaan komt. Dat is niet slim van me geweest, ik had echt beter op moeten letten, en zal in het vervolg geen bont meer dragen.”