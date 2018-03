Ronnie Flex gaat het groter aanpakken: 16 december in AFAS Live

,,Vorig jaar stond ik voor het eerst met Deuxperience in kleine popzalen. Ik had nooit gedacht dat ik zoveel plezier kon hebben in mijn shows als dat ik met deze band heb", zegt Ronnie. ,,We hebben echt iets weten neer te zetten waar ik trots op ben. Dit jaar resulteerde dat in een uitverkochte tour in grote zalen. Dat ik nu een jaar later een show kan aankondigen van dit kaliber is wel echt een droom die uitkomt."



In juni 2016 gaf de rapper uit Capelle aan den IJssel een concert in het Rotterdamse Ahoy, maar dat was bij lange na niet uitverkocht. Maar sindsdien is zijn ster rijzende. Zo bracht hij zijn album RĂ©mi uit, waarmee hij langs uitverkochte zalen tourde. Enkele maanden geleden bracht hij samen met zangeres Maan de hit Blijf bij mij uit.



Ronnie Flex is daardoor een van de populairste Nederlandse rappers. Vorige week scoorde hij zijn vijfde nummer 1-hit met Fan, een samenwerking met Famke Louise. Komende vrijdag komt zijn nieuwe album NORI uit.



De kaartverkoop voor Ronnies show in AFAS Live begint zaterdag.