Ronnie Flex komt binnenkort met nieuw album

Een exacte datum heeft Ronnie echter nog niet. ,,Dat niet, maar denk net als Rémi of misschien iets later”, reageert de rapper op de vraag van een volger of hij al exact weet wanneer het schijfje verschijnt. Rémi, zijn tweede album, kwam op 8 juli 2017 uit. Eerder liet Ronnie al weten dat zijn plaat is geïnspireerd door de muziek van Rick James, Debarge, Ready For The World, Cameo en Phyillis Hyman.