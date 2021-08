Ronnie Flex verrast met album: ‘Wat Esmee Denters heeft bereikt, zal ik nooit bewerkstelligen’

Blauwe lampen, stampende speakers en verbaasde gezichten op de perrons. Niet elke dag zien reizigers een metro voorbijflitsen met bestemming ‘Ronnie Flex - Altijd Samen’. In een metrotrein die na vertrek in Rotterdam alleen stopte in Hoek van Holland vierde Ronnie Flex vanavond de release van zijn nieuwe album Altijd Samen V1 dat om middernacht online schiet.

Blikjes cola en sinas

Met mondkapjes en blikjes cola en sinas werd voor zover dat kon een feestje gebouwd. Tussen de liedjes door gaf de rapper uitleg aan de passagiers. Het meest persoonlijk werd het bij het titelnummer, een ode aan zijn dochtertje Nori. Die hij toezingt dat ze altijd nummer 1 blijft, ‘ook al krijg je er een broertje of zusje bij’. Daar kwam hij schoorvoetend, maar lachend op terug: ,,Ik had die tekst al geschreven voordat ik wist dat er een tweede aan komt.’’

Ronnie Flex wordt voor de tweede keer vader, nu met zijn partner Demi de Boer, die in verwachting is van een meisje. ,,Demi is er ook bij vanavond’’, vertelt hij tijdens een pauze in Hoek van Holland. ,,Haar buikje ziet er mooi uit, we gaan geregeld naar de verloskundige en gelukkig gaat alles goed met de baby. We zien ernaar uit om haar te verwelkomen begin november.’’