Rosa da Silva stapt over van musical naar cabaret: ‘Ik waardeer elk hoofd in de zaal’

Rosa da Silva speelde Anne Frank in de musical Anne en was daarna onder meer te zien in Rent en De tweeling. ,,Het is super om die ervaring te hebben, hè, begrijp me niet verkeerd’’, zegt ze na een try-out in Culemborg. ,,Je speelt in de grote bakken van Nederland, er staan elke avond duizend man voor je neus. Het applaus was eerst overdonderend, maar begon toch te wennen. Zoals elk werk went. Wéér duizend man achter die vierde wand.