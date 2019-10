Rose McGowan klaagt Harvey Weinstein aan voor afpersing

Volgens McGowan, die zegt in 1997 door de producent te zijn verkracht, werden er gesprekken opgenomen om haar in diskrediet te brengen. De actrice klaagt ook de advocaten van Weinstein aan wegens afpersing.



De filmproducent is de afgelopen jaren door tientallen vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag, variërend van ongewenste intimiteiten tot verkrachting. In januari moet hij zich weer melden in de rechtbank in New York voor vijf gevallen van verkrachting en seksueel misbruik.