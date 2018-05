Rossana Kluivert heeft borstkanker

Rossana Kluivert, de vrouw van voormalig voetballer Patrick Kluivert, heeft opnieuw kanker. De 45-jarige Rossana kreeg in 2013 al de diagnose lymfeklierkanker, wist daarvan te herstellen, maar heeft nu borstkanker.

Haar zoon Nino Wilkes laat in een verklaring weten als familie 'er positief' in te staan. ,,We kijken vooruit'', klinkt het kort.

Rossana liet in 2013 weten dat de soort kanker die ze heeft niet is te genezen. ,,Het slaapt in mij, en kan ook weer wakker worden'', vertelde ze Weekend.

Momenteel richt de brunette zich op haar samengestelde gezin en haar televisiewerk. In haar nieuwe reallifeserie voor TLC Rossana Kluivert: Missie Curaçao is te zien hoe ze haar eigen hondenbedrijfje begint. Rossana zet zich al meer dan tien jaar in voor het welzijn van straathonden. ,,De wereld zou er mooier uitzien als iedereen zo onvoorwaardelijk van iemand houdt zoals een hond doet'', schreef ze drie dagen geleden op Instagram.

Met Patrick heeft ze zoon Shane (10), die ook in de schijnwerpers staat als voetballer bij FC Barcelona en kookboekauteur. Uit een eerdere relatie kreeg Rossana twee kinderen: dochter Demi (25) en Nino (24). Patrick heeft met zijn ex Angela drie kinderen.

De Kluivertjes verhuisden twee jaar geleden naar Barcelona, waar Patrick van 1998 tot 2004 actief was als speler.