Rossana Kluivert noemt reportage in Opgelicht?! 'karaktermoord’

UpdateRossana Kluivert wordt flink op de huid gezeten na een reportage van Opgelicht?! waarin haar stichting voor zwerfhonden op Curaçao onder de loep is genomen. Het AvroTros-programma, waar gisteravond 1.177.000 mensen naar keken, zet vraagtekens bij wat er nu eigenlijk allemaal met het donatiegeld is gedaan. Kluivert ligt op sociale media inmiddels behoorlijk onder vuur. ‘Wat val jij door de mand, oplichter!’, klinkt het in de reacties.

Opgelicht?! startte een onderzoek naar de stichting van Rossana Kluivert nadat er vragen binnen waren gekomen over het uitgegeven donatiegeld en het bestaan van het Kluivert Dog Rescue Center. Volgens Kluivert, die eergisteren al aanschoof bij RTL Boulevard en stelde dat ze bij Opgelicht?! niet haar kant van het verhaal mocht komen vertellen in de studio , is er absoluut geen sprake van fraude of oplichting. Ze stelde dat er malafide mensen op het eiland zijn die ‘niet op haar zitten te wachten’ en dus kwaad over haar willen spreken. Ze noemde het ook ‘raar’ dat er door Opgelicht?! onderzoek is gedaan naar een centre, dat in de onderzochte periode nog helemaal niet bestond. Inmiddels zou het asiel wel open zijn. ,,We zijn met 40 vrijwilligers aan het werk. Er komen elke dag dozen met puppy’s. Dit kun je de honden op het eiland niet aandoen.’’



In de reportage van Opgelicht?!, die gisteravond te zien was, reizen de programmamakers naar het eiland af om daar met andere stichtingen, vrijwilligers, dierenartsen en mensen die om hulp bij Kluivert hebben gevraagd te praten. Uit die gesprekken blijkt dat - waar Rosanna zegt ‘duizenden’ honden te hebben geholpen - de stichting op kleinschalig niveau heeft geopereerd. Ook is het centre nergens op het eiland te vinden en wordt uit jaarverslagen duidelijk dat de stichting in het eerste half jaar van haar bestaan ‘meer geld uitgegeven heeft aan marketing dan aan voer en verzorging van honden’. Het zou om ongeveer 45.000 euro gaan. Opgelicht?! stelt verder dat de winkel, volgens Kluivert geschonken, juist géén gift was. ‘Het pand blijkt maandelijks meer dan 750 euro te kosten. Aansluitkosten van de winkel waren zelfs 5000 euro', zo maakt het programma op uit bankafschriften die het wist te bemachtigen.



Als Kluivert in de reportage aan de tand wordt gevoeld door een verslaggever, die haar verrast op het vliegveld, schiet ze uit haar slof en beroept ze zich op haar advocaat. ,,Ik vind het zo heftig. Zo goed als ik bezig ben, al zeg ik het zelf. Onwijs heftig dat jullie naar míj onderzoek doen.”

‘Karaktermoord’

Kluivert komt naar aanleiding van de reportage met een uitgebreide verklaring. ‘De activiteiten en handelwijze van KDRF horen niet in een programma met de naam Opgelicht?! Er is niemand opgelicht, er is niemand gedupeerd, er is niemand benadeeld, er is door niemand aangifte gedaan.’



De stichting ‘claimt niet dat in haar bestaan alles tot twee cijfers achter de komma is goed gegaan’. Ze vervolgen: ‘Dat kan ook niet als je ver van huis met voornamelijk bevlogen vrijwilligers werkt. Als alles op Curaçao goed ging, was er immers ook geen stichting nodig. Niettemin zijn KDRF en oprichtster mevrouw Rossana Kluivert door het programma de afgelopen weken ‘achtervolgd’ als de eerste de beste fraudeur, die een spoor van vernieling achterlaat, die weigert enige verantwoordelijkheid te nemen en die niet aanspreekbaar is.’



Ook zou de Kluivert Dog Rescue Foundation wél 'openheid van zaken hebben gegeven’ en zich ‘steeds beschikbaar hebben gehouden'. De stichting laat weten dat juist de redactie van Opgelicht?! daar geen gebruik van heeft gemaakt.

Oplichter

Al tijdens de uitzending barstte de bom op sociale media. Waar veel kijkers Kluivert eerst het voordeel van de twijfel gaven, krabbelen zij al snel terug. ‘Wat zak je dan door het ijs, zeg Rossana Kluivert. En dat nog wel over de rug van die zielige verwaarloosde en voor dood achtergelaten hondjes op Curaçao. Dan ga je dus echt over lijken!', twitterde een teleurgestelde kijker.



Ook op Kluiverts Instagram-account regende het beschuldigingen. ‘Bah bah, wat een oplichter ben jij. Schaam je diep!’ en ‘Ongelooflijk hoe je over de rug van hulpeloze honden te werk gaat. Als je écht iets voor de honden op Curaçao wil doen, geef je het geld dat nog over is aan de organisaties die zich echt inzetten voor hulpeloze honden. Zij kunnen het geld goed gebruiken!’



Ondertussen hoopt een deel van de kijkers dat Kluivert zo snel mogelijk met een verklaring naar buiten komt. ‘Kom dan met bewijs dat het allemaal anders in elkaar steekt dan dat Opgelicht?! doet geloven', reageerden diverse mensen.



Kluivert heeft inmiddels de mogelijkheid om te reageren onder haar foto's uitgeschakeld. Ook is een groot deel van de boze reacties verwijderd.