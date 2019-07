Rotterdam op kop: Zuid-Holland trekt miljoen uit voor Songfestival, geen geld in Utrecht

Kans op het Eurovisie Songfesti­val in Utrecht steeds kleiner: er is geen geld voor

17:02 De kans dat het Eurovisie Songfestival volgend jaar in Utrecht plaatsvindt, is fors kleiner geworden. Een meerderheid van de Utrechtse gemeenteraad heeft, in tegenstelling tot andere kandidaat-steden, geen miljoenen euro’s over voor het evenement. En dat is slecht nieuws voor de fans van het festival.