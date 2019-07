Rotterdam topfavoriet voor Songfestival na afhaken Amsterdam

Het leek een tweestrijd te worden van dezelfde spanning als de ontknoping van het Songfestival van dit jaar. Duncan Laurence boekte in mei in de slotseconden een historische Eurovisiezege. Maar het gevecht om de Nederlandse organisatie, die uit zijn overwinning volgde, lijkt al veel vroeger beslist.



Nu Amsterdam heeft besloten geen poging te doen het festival binnen te halen, is er slechts één topfavoriet over: Rotterdam. Die stad heeft met Ahoy een ideale locatie beschikbaar én is, minstens even belangrijk, ontzettend enthousiast over het festival.



De officiële reden van het afhaken van Amsterdam is van praktische aard, zo schrijft burgemeester Femke Halsema aan de Gemeenteraad. De beoogde locatie, de Ziggo Dome, kan niet uit onder zijn verplichtingen in de periode van eind april tot de vermoedelijke finaledatum van 16 mei.



De concertzaal heeft weliswaar nog geen bevestigde shows op de openbare agenda staan, maar had al voor het Songfestival in Tel Aviv enkele opties van internationale artiesten genoteerd. Enkele van hen hebben kun komst zelfs al bevestigd, zegt directeur Danny Damman. “We hebben iedereen gevraagd om hun concert te verzetten,’’ zegt directeur Danny Damman. “Maar dat bleek in sommige gevallen gewoonweg onmogelijk. En dan is het eenvoudig: contract is contract.”