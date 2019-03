Roxeanne Hazes (86 kilo) gaat de strijd met de zwangerschapsponden aan

Rox (dochter van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes en Rachel Hazes-van Galen) had na de bevalling van haar eerste kindje gehoopt dat ze haar oude lichaam weer snel terug zou krijgen. Maar de realiteit is dat het aantrekken van haar eigen sokken ‘slopend werk’ is door haar overgewicht, geeft ze toe via Instagram. ,,Ik heb de term ‘je eet voor twee’ wel iets anders benaderd’', reageert ze lachend op de vraag van een fan. En: ,,Ik weeg nog steeds bijna 90 kilo. (...) Ik heb geen afvalgeheim. Als jij ‘m hebt, vertel het me.’'