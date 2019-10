Roxeanne Hazes covert lied van vader voor film

Het nummer dat Roxeanne covert, komt van het album ‘n Vriend uit 1980. ,,Toen ik benaderd werd voor de titelsong van deze grote Nederlandse film voelde ik me vereerd”, aldus Roxeanne. Het nummer spreekt de zangeres enorm aan. ,,Het is prachtig dat dit liedje van papa zo’n prominente plek heeft in de film, de thematiek van de film en natuurlijk de titel. Dit is een persoonlijke favoriet.”



Roxeanne wilde het nummer anders uitvoeren dan haar vader vroeger deed. ,,Ik wilde het nummer op mijn eigen manier doen. Het origineel is er al. Dit moest een versie worden die past bij mij en mijn muziek. Samen met mijn producer ben ik gaan zoeken naar de essentie van het liedje. Wat maakt het zo’n prachtige tranentrekker? Welke elementen uit de productie passen bij mij en waar kan ik mijn eigen accenten leggen?”



In Wat is dan liefde, met Elise Schaap en Maarten Heijmans in de hoofdrollen, maakt de idealistische echtscheidingsadvocaat Cato de overstap naar een commercieel kantoor, waar ze te maken krijgt met haar brallerige collega Gijs. Die houdt er andere principes op na en daar worstelt zij als kind van gescheiden ouders mee. Waar zij het liefst voor een nette oplossing tussen scheidende partijen wil gaan, kiest Gijs liever voor een lucratieve vechtscheiding in de rechtszaal. Gaandeweg moeten ze hun eigen overtuigingen over liefde, huwelijk en carrière toch onder de loep nemen.