Roxeanne Hazes kreeg eerste ‘kriebels’ voor vrouwen na beroemde clip: ‘Keek met bek open’

In de nieuwe podcast van de NPO 1-show spreekt Jaap Reesema met de andere deelnemers van het huidige seizoen over liedjes die hen dierbaar zijn. Bij Roxeanne is dat onder meer de hit All the things she said van het Russische duo t.A.T.u. uit 2002. In de clip, goed voor 326 miljoen views op YouTube, is te zien hoe Lena Katina en Julia Volkova met elkaar zoenen.