Roxeanne Hazes laat naam zoontje op hand tatoeëren

Sinterklaas NTR: Alle Pieten hebben dit jaar roet op hun gezicht

15:26 Sinterklaas wordt dit jaar tijdens de intocht op 17 november in Zaanstad vergezeld door roetveegpieten. Hoeveel roet zij op hun gezicht hebben, is volgens omroep NTR afhankelijk van 'hoe vaak zij door de schoorsteen zijn gegaan'. De omroep blijft hiermee vaag over het daadwerkelijke uiterlijk van de pieten.