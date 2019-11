Roxeanne Hazes uit de kleren voor LINDA: ‘Weg met onrealistisch beeld’

Als je Hazes een jaar geleden had gevraagd om een naaktshoot te doen, had ze waarschijnlijk keihard ‘nee’ geroepen. Dat heeft volgens de 26-jarige zangeres alles te maken met haar lage zelfbeeld en faalangst. Toch heeft Roxeanne op het verzoek van LINDA. deze keer wél ja gezegd. Een belangrijk aspect: de kiekjes zouden niet worden bewerkt, met als doel een realistisch beeld van het vrouwelijk lichaam te tonen. ‘Ik zei ja omdat ik dit een belangrijk onderwerp vind, omdat ook ik mijn hele leven al stoei met een eetprobleem en het eigenlijk gewoon spuugzat ben dat mensen daar allemaal iets van mogen vinden en mij bewust of onbewust steeds een kutgevoel geven', aldus Roxeanne. Door de shoot te doen voelde Hazes zich naar eigen zeggen steeds meer op haar gemak. ‘DIT is het huisje van mijn kind geweest. DIT ben ik, sterk maar kwetsbaar. En ik ben maar wat trots op deze foto', schrijft ze. Roxeanne hoopt dat haar shoot andere vrouwen doet beseffen dat ze zichzelf mogen omarmen. ‘Je mag er zijn. Met een maatje meer of maatje minder.’

Trots

De afgelopen vierentwintig uur bestookte de Hazes-telg haar 236.000 volgers op Instagram met diverse plaatjes van de fotoshoot. Zo is de brunette zo goed als naakt te zien op een bed en is er een gedetailleerde foto waarop haar striae te zien is. ‘Weg met het onrealistische beeld! OWN IT AND F***ING FLAUNT IT!', schrijft Roxeanne bij de foto's.



De zangeres kan rekenen op veel positieve reacties. ‘Wow Rox, zo trots op jou', laat Glennis Grace weten. Ook Jan Versteegh laat van zich horen, evenals Halina Reijn, Romy Boomsma, Patty Brard en Romy Monteiro. ‘Zooo stoer! Prachtig ben je', schrijft Monteiro.