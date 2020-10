Roxeanne Hazes wil kindercoach worden

‘Muziek heb ik altijd als uitlaatklep gezien, maar nee. Ik wilde heel graag kinderpsychologe worden’, antwoordde ze vandaag in haar Instagram Stories op de vraag van een volger of ze altijd al muziek wilde maken.



Roxeannes hart ligt nog steeds bij coaching. ‘Ik ben heel erg gepest als kind. En nu ik zelf moeder ben, is de droom om kindercoach te worden nog groter. Ik heb de perfecte studie al gevonden. Als er straks meer rust is, kan ik die droom gaan verwezenlijken.’