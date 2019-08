Roxeanne Hazes woest om 'walgelijke' nepadvertenties

Roxeanne Hazes is woest dat haar naam en gezicht wordt gebruikt bij het aanprijzen van afslankpillen. Ze waarschuwt niet in de nepadvertenties te trappen. ,,Walgelijk dat er zo misbruik wordt gemaakt van iemands gezondheid.”

De afgelopen tijd is de 26-jarige zangeres tien kilo afgevallen. Nu wordt ze door mensen getipt over advertenties waarin zij zogenaamd wordt geïnterviewd over het gebruik van afslanktabletten. Woest is ze: ze heeft zo haar eigen manier om de overtollige kilo's kwijt te raken en deze pillen maken daar géén onderdeel van uit. ,,Koop deze shit niet”, schrijft ze op Instagram bij een foto van de bewuste advertentie. ,,Ik kreeg meerdere DM’s (persoonlijke berichtjes, red.) binnen, over het feit dat er geadverteerd wordt met mijn naam, foto’s, een compleet verzonnen interview met nepquotes.”

Ze legt uit: ,,Het gaat om afslanktabletten, waarmee je zogenaamd 3,5 kilo per week afvalt, zonder enige beweging en/of gezonde voeding. Mensen, dit is fake en trap er niet in. Walgelijk om te zien dat er zoveel misbruik wordt gemaakt van iemands gezondheid. Dit is in zoveel opzichten fout.”

Verschrikkelijke sporter

Begin deze maand lichtte Rox nog toe hoe zij haar kilo's wél is kwijtgeraakt. Ze schakelde hulp in van een trainer en een diëtist om weer fit te worden na de bevalling van haar zoon Fender. ,,Ik sport heel veel, echt heel erg veel. Ook op vakantie. En trust me, ik ben echt de meest verschrikkelijke sporter, want ik vind het vreselijk. En ik eet ontzettend gezond. Daarbij heb ik wel één dag in de week een ‘cheatdag’ waarbij ik alles opeet.”