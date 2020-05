Roxeanne Hazes zong voor leeg plein: ‘Raar maar bijzonder’

Het plein was vrijwel leeg tijdens haar akoestische miniconcert, dat eerder plaatsvond en vandaag werd uitgezonden. Wel genoot één fan luid klappend van Roxeannes nummers Bonnie & Clyde, Kapot en Ik was toch je meisje. ,,Schattig", zei de zangeres op NPO Radio 2.



,,Het was heel bijzonder en ook wel heel erg raar", aldus Roxeanne. De locatie vond de zangeres ook mooi. ,,Je kijkt aan tegen een leeg veld en dat is raar, maar heeft tegelijkertijd ook iets sereens.”