Roxeanne in zwangerschapslingerie en Romee bevriest in New York

UKIP-leider onder vuur na racistische mails vriendin over Meghan Markle

14 januari De leider van de eurosceptische United Kingdom Independent Party (UKIP), de 54-jarige ex-militair Henry Bolton, komt steeds verder in de problemen. Zijn vriendin Jo Marney is in opspraak geraakt door racistische mails over Meghan Markle, de toekomstige vrouw van prins Harry.