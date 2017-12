Roxeanne laat lokken verlengen en zoontje Barbie haat kleur roze

Dries gaat los

Een hit heeft volkszanger Dries Roelvink al jaren niet meer gescoord, maar toch heeft de Amsterdammer veel succes. Niet met zijn stembanden, maar met zijn in de sportschool (inclusief vloerstreep in dezelfde kleur als zijn zwembroek) rollende biceps.

Anna in haar nopjes

Wordt Laura red head?

Vlogster Laura Ponticorvo vraagt haar 185.000 instagramvolgers om advies. Gaat ze voor een vlammend rode coupe, of blijft ze brunette? ,,Ik vind dit totaal niet Laura'', oordeelt iemand over de fotoshoot waarbij Laura zo lijkt weggelopen uit een optreden van Within Temptation.

Dit draagt Daphne

De laatste dagen van 2017 trekt Daphne Deckers zeer waarschijnlijk geen designoutfitjes meer aan, want de echtgenote van Richard Krajicek is totaal verslingerd aan een grote dikke wintertrui.

Rox is weer lang

Barry de Bouwer

Barbie's zoontje baalt

De betere leenauto

Coole Katja

Rode decoratie voor Nicolette

Een doel dat Nicolette Kluijver deze kerst voor ogen had, is in het water gevallen. In huize Kluijver prijkt een enorme kerstboom, terwijl de blondine en haar vriend Joost zich hadden bedacht die niet te kopen. Dochtertje Ana-Sofia verdwijnt er bijna in.