Roxeanne smacht naar positievere tijden en Miljuschka ontwaakt met zonnebril

Grofvuilja­gers verdienen tot 300 euro met 'afval': 'Bizar wat wordt weggegooid’

30 mei Wie in sommige steden de avond vóór de ophaaldag van grofvuil uit het raam kijkt, ziet figuren op de fiets of per bestelbus de stoepen afstruinen alsof het een vrijmarkt is. Ze doen dat niet voor niets; sommigen verdienen er zelfs een aardig zakcentje mee.