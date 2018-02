Roxeanne wil nu echt trouwen en Olympische droom Garrix komt uit

De piepjonge dj Martin Garrix (Martijn Garritsen) heeft morgen de eer de Olympische Spelen in Pyeongchang af te sluiten. ,,Het leven is bizar'', concludeert de enthousiaste superster bij zijn nieuwtje.

Can't believe I get to close The Olympics tomorrow.. I was watching The Olympics in 2004 with Tiesto opening the event which inspired me to do what I do today. Being part of the closing ceremony tomorrow, I can only hope and dream that I can inspire someone the same way he did. Life is crazy. +x Een foto die is geplaatst door null (@martingarrix) op 24 Feb 2018 om 7:10 PST

Roxeanne Hazes viert vandaag dat ze een jaar geleden door haar vriend Erik ten huwelijk werd gevraagd. Van een huwelijk is het nog steeds niet gekomen, nadat de ceremonie een paar keer werd uitgesteld. Of een inmiddels ietwat ongeduldige Rox haar jawoord in een zwangerschapsjurk gaat geven - ze verwacht een jongetje - is niet bekend.

Precies een jaar geleden werd ik ten huwelijk gevraagd door mijn beste vriend en zei ik "Ja!". Nog steeds de gelukkigste verloofde op de wereld en kan niet wachten om, in het bijzijn van onze zoon, jouw vrouw te worden. In het eggie, want dat ben ik natuurlijk al. ☺️👪❤💍#perfectvoormij Een foto die is geplaatst door null (@roxeannehazes) op 24 Feb 2018 om 3:22 PST

Voordat OG3NE's Shelley Vol weer in de make-up mag voor een theatershow met haar zussen, hangt ze 'au naturel' in haar kloffie op de bank.

Nog even heerlijk 'au naturel' relaxen😋 en vanavond onze 94e show, deze keer in Hengelo!! Zin in😊👏🏽 Een foto die is geplaatst door null (@shelleyog3neofficial) op 24 Feb 2018 om 4:10 PST

Het is Claudia de Breij ook opgevallen dat de Olympische schaatsster Esmee Visser een plekje op de tribune in Pyeongchang heeft gekregen naast presidentsdochter Ivanka Trump. De cabaretière kan wel uren kijken naar het verschil tussen de geplamuurde wangen van La Trump en de Hollandse blosjes van 'gouden' Esmee.

Ik kan hier naar blijven kijken. #ivanka #esmee #foundation #blosjes Een foto die is geplaatst door null (@claudiadebreij) op 24 Feb 2018 om 4:17 PST

Freek Vonk is extra lang jarig want de televisiebioloog viert zijn 35ste verjaardag in Australië, waar hij naar eigen zeggen in de bloedhitte de hele dag door gevaarlijke slangen vangt.

Holy moly! Vandaag word ik alweer 35!!! Gelukkig ben je zo jong als je je voelt 😎 Niks leuker dan gevaarlijke slangen vangen op je verjaardag! ❤️🐍 Laterrr, Freek #KingBrown #venomous #Australia #birthday #bloodyhotday Een foto die is geplaatst door null (@freekvonk) op 23 Feb 2018 om 21:50 PST

Cheesecakekoningin Miljuschka Witzenhausen houdt haar kids het liefst buiten de publiciteit, maar een vakantiekiekje van Rembrandt (7) en Felina (5), die ze kreeg met haar ex-man Tycho, doet haar moederhart smelten. Miljuschka's 'jut en jul' zijn haar puurste vorm van geluk, vertrouwt ze haar volgers vanuit het zonovergoten Dubai toe.

Dit is mijn puurste vorm van geluk❤️ #zelfscheesecakekanhierniettegenop #jutenjul #mijndiamantjes #goud #deleven Een foto die is geplaatst door null (@miljuschka) op 23 Feb 2018 om 23:17 PST

De selfiefunctie op de telefoon van Bobbi Eden draait overuren nu ze een nieuw lippenstiftje in huis heeft gehaald.

Weekend it is. ❤️ enjoy! Een foto die is geplaatst door null (@bobbieden) op 24 Feb 2018 om 0:21 PST

Fatima Morero de Melo slurpt het ijskoude ochtendzonnetje in ons kikkerlandje op.

Cold but sunny in Holland ❄️☀️#happyweekend Een foto die is geplaatst door null (@fatimademelo) op 24 Feb 2018 om 0:47 PST

Alpha, de hond van schrijfster Heleen van Royen, neemt het liefst haar plaats in in bed naast vriendlief Bart. Gelukkig voor de Shepherd heeft zijn baasje het knuffelmoment uitgeroepen tot een van haar favoriete.

Saturdaymornings be like... follow @twohappyshepherds for more dogfun. #Alpha #belgiumshepherd @bartmeeldijk #weekend #chilling Een foto die is geplaatst door null (@heleenvanroyen) op 24 Feb 2018 om 1:25 PST

Zangeres Berget Lewis zit in een positieve flow en wenst Nederland, in een prachtige vuurrode creatie, een fantastisch weekend toe. Het oppeppertje van de schoonzus van Trijntje Oosterhuis: ,,Alles komt goed.''

Good morning sweeties wishing you all a wonderful weekend💜 Keep it positive and everything is gonna be allright. #LOVENATION #unbreakable #power Een foto die is geplaatst door null (@bergetlewis) op 24 Feb 2018 om 1:26 PST

RTL Boulevard-reporter Marieke Elsinga kan weer een levensdoel afvinken. De brunette is vanavond, inclusief sterretjesblouseje, te zien in een nieuwe aflevering van het persiflageprogramma De TV Kantine. Marieke (lees: Irene Moors) ondervraagt daarin bokser Rico Verhoeven (Carlo Boszhard).

Iets met life goals! TV Kantine. Vanavond 20.00u @rtl4 #tvkantine Een foto die is geplaatst door null (@mariekeelsinga) op 24 Feb 2018 om 2:00 PST

De in Rotterdam woonachtige Christina Curry is nog altijd zielsgelukkig met haar vriendin, het Braziliaans-Nederlandse model Shenta Ignacio. De twee lieten zich strikken voor een fotoshoot, die de dochter van Patricia Paay toepasselijk bestempelt als the lesbian edition.