Royaltyjournalist: ‘Beatrix wilde dat Máxima alles zou leren, wat bij Meghan in Engeland totaal mislukte’

VIDEO Vasten is goed voor darmen en lever: ‘Sla de lunch voortaan over’

13 april Vasten is goed voor de darmen en lever. Zo goed zelfs dat hoogleraar maag-, darm- en leverziekten Maikel Peppelenbosch aanraadt om de lunch voortaan over te slaan. ‘Door meer tijd tussen maaltijden te laten, wordt de darmflora beter en zit je lekkerder in je vel.’