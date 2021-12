Royce en Kelly de Vries, net hun vader: ‘Herken in hen hetzelfde gevoel van rechtvaardigheid’

Royce en Kelly kijken de vermeende moordenaar van hun vader in de ogen. Hij is maar een klein mannetje, merken ze bij de eerste zitting rond zijn dood, vastgelegd voor de docu. Als het een vuistgevecht was geweest, had Peter hem met één tik overmeesterd, weten ze zeker. Maar de verdachte trok op 6 juli op straat in Amsterdam een pistool.