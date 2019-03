RTL 4 en SBS 6 weten niet te scoren met cabaret en films

Geruchtenmolen Toeganke­lijk en familie­vrien­de­lijk: dit verwachten we van Apples video­dienst

8:30 De geruchtenmolen draait al maanden, maar aanstaande maandag is het zover. Om 10 uur lokale tijd in Cupertino (18.00 uur Nederlandse tijd) presenteert Apple zijn nieuwste product. Of moeten we zeggen dienst? De meeste hints wijzen op een streamingdienst voor video en nieuws.