RTL Boulevard gaf ruim baan aan de meest verwerpelijke trend van deze tijd

update Taylor Swift komt met derde concert in Johan Cruijff ArenA: zo krijg je kaartjes

Goed nieuws voor fans van Taylor Swift die de zangeres graag een keer van dichtbij willen bewonderen. De superster heeft woensdag een derde concert aan haar The Eras Tour in de Johan Cruijf ArenA in Amsterdam toegevoegd. Wie daarbij wil zijn, heeft een unieke aankooplink nodig.