RTL-directeur noemde Genee een 'lafaard' en 'vleesgeworden triestheid'

Het staat allemaal in het boek van Van Egmond dat morgen in de winkel ligt. Het is niet de enige mail van Louwerens in het boek. Het ‘directeurtje’, zoals de drie hem liefkozend noemen, vertolkt een hoofdrol, voornamelijk door zijn mails, die vlijmscherp maar ook hilarisch zijn. Als Wilfred Genee de Zilveren Televizier-Ster heeft gewonnen, klimt Louwerens ’s nachts weer in de pen. ‘Net thuis… iets later dan 2 uur geworden, maar een verzoek van een Televizier-winnaar kun je niet weigeren. Het feestje na afloop was zelfs voor een niet-feestvierder best gezellig, maar toen ik Wilfred zag dansen op de muziek van Erland werd het mij net iets te surrealistisch…’



Inside biedt een blik achter de schermen bij het voetbalpraatprogramma dat na de zomer naar het Talpa van John de Mol verhuist. Die geruchtmakende overgang en de vele incidenten van het afgelopen televisieseizoen worden royaal belicht.