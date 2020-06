RTL en Talpa denken na over publiek bij tv-shows na corona-versoepelingen

Premier Mark Rutte maakte vanavond bekend dat er vanaf volgende week meer mensen samen mogen komen in onder meer televisiestudio's. Zonder gezondheidscheck geldt een maximum van honderd bezoekers, maar als iedereen vooraf wordt gevraagd of ze gezond zijn en als er anderhalve meter afstand wordt gehouden, geldt er geen maximum.



,,We gaan zeker naar de mogelijkheden kijken om weer publiek toe te laten bij de opnames van een aantal van onze shows”, reageert RTL. ,,Maar natuurlijk wel met de geldende maatregelen in ons achterhoofd.”



Ook Talpa moet de versoepelde coronamaatregelen nog bestuderen. ,,Wij volgen de richtlijnen van het ministerie en het RIVM en passen de opnames aan waar nodig", zegt een woordvoerder.



Sinds half maart, toen bijeenkomsten met groepen verboden werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, worden tv-programma's als Beau zonder publiek opgenomen. Ook Op1 doet het zonder publiek. Dat blijft voorlopig zo. De NPO-talkshow is tot september ingepland zonder publiek, laat WNL-hoofdredacteur Bert Huisjes weten. Margriet van der Linden maakt volgende week een speciale uitzending van haar talkshow M. Woensdag presenteert ze vanuit Koninklijk Theater Carré, mét publiek.