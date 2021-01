RTL Exclusief van satirische talkshow omgedoopt tot ‘vrolijke nieuwsquiz’

Dr. Dre met hersenbloe­ding in ziekenhuis: ‘Het gaat goed met me’

6 januari De Amerikaanse rapper en muziekproducer Dr. Dre is met een hersenbloeding opgenomen op de intensivecareafdeling van het Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles. Dr. Dre laat in een reactie op Instagram weten dat het goed met hem gaat en bedankt iedereen voor de beterschapswensen. De rapper zou zijn behandeld aan een aneurysma, een uitstulping in een bloedvat van de hersenen.