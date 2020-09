RTL gaat hitprogramma’s oprekken tot anderhalf uur in nieuw tv-seizoen

Door de coronacrisis heeft de zenderleiding van RTL onder leiding van Peter van der Vorst flink wat hoofdbrekers op hun bord gekregen. Opnames konden niet worden gedaan, maar ook is er minder geld beschikbaar van adverteerders. Door eerder te starten met Beau en Jinek op RTL 4 - om 22.00 uur 's avonds - spaart de zender een programmatitel op primetime (tussen 20.30 en 22.30 uur) uit. Echter blijft er dan wel een half uur onbenut.



Daarom heeft de zender ervoor gekozen om hitprogramma's als Het Perfecte Plaatje, Married at First Sight en Kopen Zonder Kijken te verlengen van één uur naar anderhalf uur. ,,Daarmee doen we veel fans een plezier, het is economisch aantrekkelijk én het geeft ons meer ruimte voor het menselijke verhaal en verdieping", stelt zenderbaas Van der Vorst.



Tijdens de coronacrisis waren Jinek en Beau ook al op een ander tijdstip te zien. Door de urgentie van een actuele talkshow besloot RTL de programma's al om 21.30 uur uit te zenden. Het oorspronkelijke tijdstip was rond de klok van 22.30 's avonds. In het nieuwe seizoen verdwijnt Goede Tijden, Slechte Tijden ook definitief van de vrijdag, dan begint de primetime-programmering een half uur eerder.