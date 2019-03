RTL geeft eerste beelden Kees & Co vrij

De sitcom Kees & Co, die tussen 1997 en 2006 werd uitgezonden, gaat in het nieuwe seizoen verder waar die eindigde. Zoon Rudie (Tibor Lukács) is volwassen, maar gedraagt zich nog niet altijd zo. Dochter Anne (Plien van Bennekom) is verhuisd naar Spanje en Kees is haar tijdelijk achterna gegaan. Bij terugkomst blijkt dat Rudie een relatie heeft met Coosje. Rudie en de hoogzwangere Coosje hebben het hele huis overgenomen. Kees wordt opnieuw het middelpunt van het chaotische gezin.