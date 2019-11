RTL haalt Temptation Island van de buis

updateZendergroep RTL stopt met het uitzenden van het genre ‘ guilty pleasure reality-tv’. Dat betekent dat programma's als Temptation Island en Love Island voorlopig niet op RTL te zien zijn. Aanleiding voor de beslissing is het grensoverschrijdende gedrag dat onlangs in De Villa te zien was.

,,Al onze guilty pleasure-programma’s worden opgeschort, zodat we zeker weten op welke manier ze achter de schermen tot stand zijn gekomen. Ik wil het vertrouwen terugwinnen in dit genre”, zegt RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst tegen RTL Nieuws.



Nieuwe reeksen van Temptation Island, Free Love Paradise en De Villa zullen ook niet te zien zijn op Videoland. RTL heeft twee medewerkers die betrokken waren bij het incident in De Villa op non-actief gesteld. Van der Vorst zegt niet om wie het gaat, maar een ingewijde bevestigt dat een van hen Barry Schneider is, als lid van het managementteam bij RTL verantwoordelijk voor onder meer RTL 5 en Videoland.



Van der Vorst zegt zich na een intern onderzoek ‘kapot te zijn geschrokken’ van wat zich tijdens de opnames van De Villa heeft afgespeeld. ,,Vooral de makers van het programma zijn zwaar over hun ethische grenzen gegaan. Ze hebben kandidaten aangezet tot gedrag waarbij zij ook over hun grenzen heen gingen. Dat is onvergeeflijk’’, aldus Van der Vorst.



,,Er is alcohol in het spel geweest en er zijn dingen gebeurd die niet thuishoren in zo'n programma. Ik ben hier naartoe gehaald om te bouwen aan een nieuw RTL. Daar horen dit soort praktijken niet in thuis.’’ Met klem: ,,Iedereen moet zich kapot schamen voor wat hier is gebeurd.’’



Er wordt nu een nieuw extern onderzoek ingesteld dat het productieproces van Blue Circle onder de loep zal nemen. Van der Vorst is ook kritisch over RTL zelf: ,,Ook door de mensen die de beelden bekijken voordat het de buis op gaat, zijn grote fouten gemaakt. Het ontbreekt aan het juiste ethische kompas.’’

Beschadigen

Producent Blue Circle reageerde vanavond in een verklaring van topvrouw Georgette Schlick: ,,Wij hebben nooit de intentie gehad om een programma te maken waarin we de deelnemers beschadigen. Maar het is duidelijk dat er fouten zijn gemaakt, zowel bij ons als bij de zender. Wij voelen ons verantwoordelijk voor de situatie waarin een aantal kandidaten is terecht gekomen. Wij bieden hiervoor onze oprechte excuses aan en doen er momenteel alles aan om hen te helpen.”



,,Het lijkt alsof Peter van der Vorst inmiddels wel de ernst van de situatie inziet‘’, reageert televisie-columniste Angela de Jong. ,,Dit klinkt een heel stuk daadkrachtiger dan het laffe ‘we gaan onderzoeken hoe het de montage kon halen’, zoals de reactie van RTL vrijdag nog was. Blijkbaar is er in De Villa nog meer gebeurd dan wat we nu weten.‘’



Angela heeft niets op met het genre: ,,Iedereen weet: deelnemers worden volgegoten met alcohol en de makers kijken daarna handenwrijvend toe wat er onderling gebeurt. En daarna ontkennen ze elke verantwoordelijkheid, want de deelnemers zijn volwassen en weten toch waar ze aan beginnen. Walgelijk hypocriete tv die niet meer van deze tijd is.‘’

Programmamaker Tim Hofman is ondertussen ook in het dossier gedoken. Hofman sprak voor #BOOS een vrouw die in De Villa te zien was. De uitkomsten daarvan worden donderdag uitgezonden. ,,Hoe ging Blue Circle achter de schermen te werk en wat deed RTL? Het was allemaal niet best’', aldus Hofman.

In bed

In De Villa voorspelt een computerprogramma vooraf welke van de deelnemende vrijgezellen het best bij elkaar passen. De singles mogen vervolgens een week lang met elkaar vakantie vieren in een luxe villa. Het gaat er wild aan toe: zo wordt er volop alcohol geschonken en slapen de deelnemers al op dag één met elkaar in bed.

Volledig scherm De deelnemers van De Villa. © RTL De afgelopen weken waren er twee scènes te zien waarin deelnemers ongevraagd betast werden. Zo werd deelneemster Julia meerdere malen in bed aangeraakt door haar mogelijke ‘match’ Steve. Julia gaf aan dat niet te pikken, maar daar had Steve geen boodschap aan. Het fragment ging viraal op sociale media en zorgde voor enorme ophef.



De Villa werd direct van de buis gehaald. ,,Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel en mag nooit worden gepromoot, niet voor en niet achter de schermen’’, verklaarde RTL. ,,Dat er tot twee keer toe scènes worden uitgezonden die iets anders suggereren, kunnen we niet tolereren en we bieden hiervoor onze excuses aan.’’



Een programma als Temptation Island bezorgde RTL prima kijkcijfers. De eerste tv-uitzending van het seizoen in februari trok 586.000 kijkers, door uitgesteld kijken liep het op naar 820.800. In de show gaan vier stellen de ultieme relatietest aan op een tropisch eiland. Vorig jaar bleek dat vooral hoogopgeleiden naar het programma kijken.

