RTL maakt zich geen zorgen om klacht Meiland-huishoudster Nadège

Nadège haalde eerder deze week uit naar Boszhard in een interview met Weekend . Volgens haar had hij haar niet mogen persifleren .

Vorige week werd bekend dat de Meilandjes afscheid hebben genomen van Nadège. De Française was enorm teleurgesteld in de kasteelheer en zijn familie, die volgens haar ‘geen gevoel’ hebben en achter de schermen een stuk minder gezellig zouden zijn dan op de buis. Op Facebook uitte ze uitgebreid haar ongenoegen.

Martien en Erica zeggen Frankrijk binnenkort vaarwel om in Nederland iets nieuws op te bouwen. Hoe het de familie vergaat komt aan bod in seizoen 4 van Chateau Meiland. Een uitzenddatum is nog niet bekend, zo lieten Martien Meiland en zijn dochter Maxime vandaag weten in een vraag & antwoord op Instagram. Daarbij ging de kasteelheer ook in op de ophef rond de kledinglijn van Maxime. De jongste Meiland-telg kwam onder vuur te liggen toen zij vorige week haar modemerk Monciel lanceerde. De kleding bleek echter met een simpele muisklik ook te bestellen via AliExpress, en goedkoper bovendien.