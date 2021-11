RTL: ook politici die collega's bedreigen welkom aan talkshowtafel

Het feit dat Tweede Kamerleden hun collega’s bedreigen of oproepen om andere politici te bedreigen, is geen reden om deze Kamerleden niet uit te nodigen voor talkshows als Jinek of Humberto. Dat stelt RTL in een reactie op de weigering van talkshow Op1 om woensdag Forum-politici te vragen voor een gesprek over hun zwaar bekritiseerde gedrag in de Kamer.