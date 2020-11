RTL trekt definitief de stekker uit sitcom Kees & Co

Cabaretier Yora Rienstra doet aangifte tegen minister Slob: 'Ik ben hier hélemaal klaar mee!'

18:57 De Amsterdamse cabaretier en theatermaakster Yora Rienstra (39) heeft vanmiddag aangifte gedaan tegen minister Arie Slob (Onderwijs). In de aangifte, die deze krant heeft ingezien, beticht Rienstra de oud-partijleider van de ChristenUnie van het discrimineren en beledigen van homoseksuele scholieren. ,,Het is ongelooflijk en bizar dat dit nog steeds gebeurt in Nederland. Waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?”