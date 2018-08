RTL-weervrouw Jennifer Faber stopt wegens nieuwe liefde in Nieuw-Zeeland

Jennifer Faber, zo vertelt ze in een ellenlang interview met haar werkgever , vindt haar verhuizing naar het verre land spannend maar staat voor de volle honderd procent achter die grote stap. Haar man Frank, met wie ze dit jaar in Nederland trouwde, woont al in Nieuw-Zeeland. ,,Ik durf in het diepe te springen'', aldus de vertrekkende weervrouw. Vorig jaar strandde na twaalf jaar haar relatie met haar toenmalige levenspartner. Op dat moment ging ze al om met haar huidige echtgenoot die ze al sinds haar jeugdjaren kent maar een beetje uit het oog verloren was. Dat ze weg ging bij haar man had min of meer met 'nieuwkomer' Frank te maken, schetst ze in het vraaggesprek. ,,Door zijn jaloezie is die relatie uiteindelijk uitgegaan. Hij zag blijkbaar dat Frank en ik een megaklik hadden, vér voordat wij het zélf doorhadden.''

Knuffel

Faber en haar inmiddels ex kregen in januari van dit jaar de sleutel van hun nieuwe huis en zetten het meteen weer in de verkoop. ,,We leefden een paar maanden samen in ons oude huurhuis als exen. Dat was ongemakkelijk.'' Op dat moment besloot ze contact te zoeken met haar jeugdliefde die toen al in Nieuw-Zeeland woonde. ,,Ik stuurde hem een berichtje of hij nog tips had. Vanaf dat moment raakten we aan de praat.'' Het kersverse, nog niet officiële stel, plande daarna vakanties om elkaar weer beter te leren kennen. ,,En we raakten niet uitgepraat.'' Vervolgens sloeg de vonk in april over. ,,Mijn hart bonkte in mijn keel. Die eerste kus, die eerste knuffel... We wisten allebei: dit zit goed.''